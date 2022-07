Twitter anuncia criação de ferramentas de combate a fake news nas eleições

Redação AM POST

O Twitter anunciou novas ferramentas em sua página inicial e no feed dos usuários sobre as eleições no Brasil, incluindo algumas ligadas ao combate à desinformação.

No início do ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assinou memorandos de entendimento com plataformas, incluindo o próprio Twitter, bem como Facebook e Google, que se comprometeram a adotar medidas para fazer frente à eventual desinformação na disputa eleitoral. O primeiro turno das eleições ocorrerá em 2 de outubro.

Entre os recursos lançados nesta quarta-feira pelo Twitter, está uma seção especial na aba inicial “explorar” sobre eleições, que será frequentemente atualizada com os fatos mais recentes a respeito do assunto, disse a rede social em blog.