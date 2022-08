“Vamos fechar a cortina da história dos políticos que se achavam donos do Estado”, destaca Wilson Lima em convenção

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (UB), oficializou sua candidatura a reeleição na noite desta quinta-feira (4) em convenção geral do União Brasil e do Avante que reuniu cerca de 25 mil pessoas no Espaço Via Torres, zona Centro-Sul de Manaus.

Durante seu discurso o governo destacou que é apadrinhado pelo povo do Amazonas que lhe elegeu e que vai tirar a chance de retorno ao poder dos políticos poderosos que acham que dominam o Estado.

“Sabe quem é o padrinho do governador Wilson Lima? É esse povo que está aqui e que o elegeu. E agora estamos para fechar a cortina de poderosos que achavam que mandavam nesse Estado. Nossa vitória mostrou que qualquer um do povo pode ser governador, senador, deputado, prefeito. Quem manda é o povo do Amazonas”, disse o governador do Estado que surgiu nos braços do povo na chegada a convenção partidária para lançar sua candidatura.

Em sua fala o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), também discursou contra os caciques da política amazonense que estiveram por anos no poder e agora querem retornar.

“Quem está querendo tirar o Wilson são os que trouxeram os problemas para o Amazonas. Amazonino, Eduardo e Arthur querem tirar o Wilson e daqui a dois anos, o David. Não vão conseguir. Nem agora, nem daqui a dois anos”, disparou.

“Por que estou junto com Wilson? Para ajudar o povo de Manaus. Wilson é a continuação de tudo aquilo que nós estamos mudando e transformando na nossa cidade. A cortina da história se abre para uma nova geração. Wilson, a estrela é você. Eu sou seu cabo eleitoral”, concluiu.

O candidato a vice-governador Tadeu de Souza (Avante) se apresentou ao público e falou sobre seus objetivos em sua candidatura.

“Participei das revoluções para melhorar a cidade de Manaus ao lado do prefeito da cidade de Manaus. Eu quero colocar meus talentos que tenho nas mudanças da cidade”, disse.