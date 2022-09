”Vamos virar a página da história política desse estado”, diz Wilson em comício na zona Norte de Manaus

Redação AM POST

A seis dias das eleições, o governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, reuniu cerca de 10 mil pessoas, hoje (26/09), em comício no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, e destacou que está chegando a hora de derrotar de vez a velha política.

“Do lado de lá, 40 anos de atraso. Mais uma vez eu peço o apoio de vocês nessa caminhada, para que a gente continue ajudando a quem mais precisa, não podemos deixar que o passado volte. No dia 2 de outubro, vamos virar a página da história política desse estado. É 44, é vitória”, disse Wilson.

Ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida, e do candidato à vice-governador, Tadeu de Souza, o governador listou os avanços do seu governo em benefício da população de Manaus.

Wilson destacou o asfaltamento de 10 mil ruas; o Auxílio Estadual permanente para famílias em situação de pobreza; a ampliação do programa Prato Cheio para outros oito bairros da capital, chegando a 44 em todo estado; e a conquista histórica dos estudantes das redes estadual e municipal de educação: o passe livre estudantil.

“Construí muito e devo muito à zona norte de Manaus. Por aqui estive muitas vezes e hoje fico muito feliz em poder voltar aqui e falar de entregas que a gente fez e que mudam a vida das pessoas. A gente não pode deixar que o trabalho seja interrompido, principalmente por aqueles que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram”, disse Wilson.

David Almeida destacou que Wilson destinou R$ 580 milhões, por meio de convênios, para Manaus, recursos que estão ajudando a melhorar a vida de quem mora na capital. Ele pediu voto para a reeleição do governador.

“Eu vim aqui pedir a ajuda de vocês para que a gente possa reconduzir ao Governo do Amazonas aquele que estendeu a mão para Manaus. No passado houve uma era de egos e vaidades em que governador e prefeito não se falavam, quem sofria com isso era o povo. Hoje eu tenho certeza que tomei a decisão certa ao apoiar o candidato que ajudou e está ajudando Manaus”, disse David.

Caminhada

Ainda nesta segunda-feira, Wilson Lima realizou caminhada de campanha no bairro Cidade Deus, também na zona norte de Manaus. O candidato percorreu ruas da área comercial do bairro, conversou com eleitores, feirantes e moradores da área.