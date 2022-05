Veja vídeo: Após troca de farpas no Twitter, Ciro Gomes e Gregório Duvivier discutem em live: ‘Para você, tudo é Lula’

Redação AM POST

Após trocarem farpas nas redes sociais, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) e o humorista Gregório Duvivier fizeram uma live juntos na noite da última sexta-feira (20). O encontro começou com elogios trocados, mas logo o debate subiu o tom e repetiu as farpas enviadas um ao outro pelo Twitter ao decorrer da semana.

Continua depois da Publicidade

Durante a transmissão eles discutiram opiniões sobre o lulismo e o bolsonarismo.

Na última semana, Duvivier utilizou seu programa na HBO, Greg News, dizendo que os eleitores do pedetista votassem no ex-presidente Lula para “salvar a democracia”.

O ex-governador do Ceará questionou Gregório se ele acredita que sua candidatura era uma ameaça à democracia e o apresentador negou.

Continua depois da Publicidade

“Se você diz o seguinte: ‘Atenção, povo brasileiro, não vote neste cidadão porque o único jeito de defender a democracia é votar no Lula. Isso é uma coisa contra mim. A tese do PT é completamente falsa, Gregorio”, afirmou Ciro.

Para o humorista, Ciro não é contra a corrupção. “Você quer protagonismo. Você não tem problema com corrupção, olha os seus aliados. O que tem em comum Cabo Daciolo, [Luciano] Bivar, [Aldo] Rebelo?”, questionou.

Continua depois da Publicidade

“Você está fazendo jogada ensaiada”, respondeu quando o humorista falou que o Lula havia sido inocentado. “Você caiu como um patinho, levando as pessoas a votar por medo do fascismo. E [Jair] Bolsonaro, do outro lado, levando as pessoas a votar por medo do comunismo”, afirmou.

Os animos se acalmaram no fim da live, de forma mais calma, discutiram as candidaturas à Presidência e alinhamentos políticos.

Continua depois da Publicidade

Ciro rejeitou a ideia de que perderia no primeiro turno da eleição e falou que a única candidatura que apoia para o segundo turno é a dele.