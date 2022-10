Veja vídeo: Bolsonaro pede a eleitores que fiscalizem urnas neste domingo de eleição

Redação AM POST

O presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL) fez um vídeo, compartilhado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, pedindo que os eleitores sejam fiscais das urnas. “Você, meu amigo do Nordeste, faço um último pedido: seja, neste domingo, fiscal do Bolsonaro”, inicia o presidente.

Ele pede que as pessoas fiquem no local de votação do começo ao fim. “Você vai ficar no local de votação do começo ao fim olhando, observando tudo o que acontece lá. Você, na verdade, será fiscal do Brasil, da nossa liberdade e da nossa democracia”, pede Bolsonaro.

Ele finaliza divulgando o site “fiscais do Bolsonaro”, criado pela campanha para reunir eleitores que fiscalizarão e registrarão possíveis irregularidades.

Logo após o último debate entre presidenciáveis do 2º turno, na TV Globo, o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) garantiu em entrevista que irá respeitar o resultado das urnas na eleição deste domingo (30) que disputa com o candidato petista, Lula.

