Veja vídeo: Caminhoneiros não aceitam vitória de Lula e fecham rodovias pelo país

Desde o anúncio da vitória de Lula, vídeos de caminhoneiros fechando rodovias pelo país começaram a ganhar as redes. Num deles, aparentemente gravado em Santa Catarina, um caminhoneiro avisa que o país irá parar por 72 horas. O prazo, segundo o sujeito no vídeo, servirá para que o Exército “assuma o controle do país”.

Os bolsonaristas não aceitam a derrota do presidente e dizem que não vão sair das rodovias até que o golpe militar se concretize no país.

Manifestantes fecharam trechos da BR-163, em quatro municípios da região norte de Mato Grosso, na noite deste domingo. Eles atearam fogo em pneus em pontos da rodovia, em Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e Nova Mutum.

Vídeos feitos e publicados nas redes sociais mostram os participantes aglomerados, sendo que alguns com camisetas da seleção brasileira.

“O provo brasileiro sabe que sofreu um duro golpe, e nós não vamos aceitar”, diz o autor de um vídeo. “Vamos parar o Brasil, chega de sermos burros”, acrescenta uma mulher, na gravação.

“O povo de Lucas do Rio Verde não aceita a esquerda. Não vamos aceitar essa palhaçada. BR trancada. Tudo pacífico”, diz uma outra pessoa que grava a manifestação.

URGENTE!

Já começou a revolta

O Brasil vai parar, protesto dos caminhoneiros.

A hora é agora , se ficarmos calados o comunismo se estala .🇧🇷🇧🇷

