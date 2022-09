Veja vídeo: Desequilibrado, prefeito de Borba agride covardemente com soco o presidente da Aleam, Roberto Cidade

Redação AM POST

Com histórico de covardia, desequilíbrio e mau caratismo, o prefeito de Borba, Simão Peixoto, deu mais uma demonstração do seu desequilíbrio e incapacidade de ocupar o posto de chefe do executivo municipal.

Sem que houvesse qualquer provocação, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Roberto Cidade, candidato à reeleição, foi agredido fisicamente ao chegar no município para cumprir agenda de campanha.

“O deputado tinha acabado de chegar quando foi surpreendido por esse prefeito louco, que se aproveitou da distração do Cidade pra atacar na covardia. Ele foi lá só com essa intenção, de agredir o deputado. Ele levou capangas armados para caso houvesse alguma reação do deputado ou da equipe de segurança. Estamos todos revoltados e assustados com a loucura desse homem que hoje comanda a Prefeitura de Borba”, disse uma pessoa que viu o ocorrido, mas que preferiu o anonimato.

Após o ocorrido, Roberto Cidade registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra a atitude do prefeito lunático.

Desequilibrado, prefeito de Borba agride covardemente o presidente da Aleam pic.twitter.com/g2Joahvi9U — AM POST (@portalampost) September 2, 2022 Continua depois da Publicidade

Histórico

O meliante é o mesmo que promoveu um UFC no município contra um desafeto político, em dezembro no ano passado. A exibição patética foi financiada com recursos públicos e ainda houve a cobrança de ingresso ao valor de R$ 100.

