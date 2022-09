Veja vídeo: Elisabeth Valeiko chama Luiz Castro de “Bandido” durante debate de candidatos ao Senado

A ex-primeira dama de Manaus, Elisabeth Valeiko, se descontrolou durante debate de candidatos ao Senado nesta quinta-feira (15) feito pelo Portal A Crítica e bateu boca com o candidato Luiz Castro (PDT), que resolveu falar sobre o assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues, crime que teve o filho dela como suspeito.

“Bandido”, gritou ela na plateia do estúdio onde está sendo transmitido o debate durante uma réplica de Luís Castro. Ela foi contida pela produção logo após a interrupção.

Na resposta de Arthur, ele questionou o que fez errado no comando da prefeitura e citou o caso Dantas, que Luiz Castro respondeu no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE).

“Arthur, eu toquei no seu calcanhar de Aquiles. Em relação ao caso Dantas, o próprio Dantas nunca me acusou e eu tive a hombridade de sair do Governo para me defender fora do Poder. Com o caso Flávio, o senhor não teve a mesma atitude”, disse Luiz Castro quando foi interrompido por Elizabeth Valeiko.

“Não estou acusando o Alejandro de ser culpado. Estou dizendo para o público que a atitude do ex-prefeito Arthur dominado pelo sentimento da sua esposa que está gritando na plateia demonstra que ele perdeu o respeito que ele tinha pela causa pública”, criticou Castro.