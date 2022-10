Veja vídeo: Moro critica Lula e seu vice Alckmin por não terem transferido líderes do PCC para presídios de segurança máxima

Redação AM POST

Senador eleito pelo Paraná, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União Brasil) acompanhou neste domingo (16) o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, no debate exibido pela TV Bandeirantes. Ele acompanhou todo o debate com o restante da comitiva de apoio a Bolsonaro, que contou ainda com os ministros das Comunicações, Fábio Faria, e da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Continua depois da Publicidade

Após o debate em coletiva, Moro criticou o ex-presidente e candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e seu vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSB), por não transferirem líderes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) a presídios de segurança máxima em governos anteriores.

“Em 14 anos de governo, nunca transferiu os líderes do PCC, Marcola inclusive, para presídios federais de segurança máxima“, disse o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro.

“Em 2006, nessa mesma cidade aqui, tiveram atentados terroristas perpetrados pelo PCC que vitimaram 59 policiais, e o governo da época, estadual, hoje vice do Lula, Alckmin e o próprio governo do PT, Lula, nunca realizaram as transferências“, declarou o senador eleito.

Continua depois da Publicidade

Durante o debate, Lula mencionou que 5 presídios de segurança máxima foram construídos, durante sua gestão à frente do Planalto, e nenhum no atual governo.

“O que adianta ter presídio federal como ele [Lula] mencionou? Foi construído mesmo no governo dele, se o presídio não é utilizado para isolar as lideranças da maior organização criminosa do país?” declarou Moro.

Continua depois da Publicidade

No debate, Lula afirmou que “as pessoas que foram indicadas pela Petrobras, foram indicadas pelo Conselho. Porque você sabe que você não indica um diretor da Petrobras para o conselho da Petrobras, a Petrobras é quem indica o conselho“.

Continua depois da Publicidade