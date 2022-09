Veja vídeo: Neymar declara voto em Bolsonaro ao som de dancinha no TikTok

Redação AM POST

O jogador da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain Neymar Jr. declarou apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais, que ocorrem neste domingo (2).

Por meio de uma dancinha com as mãos, o jogador da seleção mostrou apoio à candidatura do chefe do Executivo, que um dia antes, visitou, em São Paulo, o instituto do qual o atleta é patrono. No vídeo, ele ouve um funk e dubla uma música jingle de campanha que versa “Tu vota vota e confirma, 22 é Bolsonaro”, fazendo referência ao número eleitoral do presidente, o 22.

Bolsonaro repostou o vídeo agradecendo a demonstração pública e, na legenda, deu a entender que acredita na reeleição e que o jogador trará o “hexa” na Copa do Mundo em novembro. Ele usou ainda um emoji de aperto de mãos.

– Reeleição 🤝 Hexa.

– Valeu, @neymarjr ! Brasil acima de tudo!

Deus acima de todos! 2️⃣2️⃣ ✅ ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/RCdW6tEEN3 — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) September 29, 2022