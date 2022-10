Veja vídeo: ‘O Brasil depende desse homem’, diz Zema sobre Bolsonaro

Redação AM POST*

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) discursou em prol do presidente da República e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL), em Juiz de Fora, Zona da Mata, nesta terça-feira (18). O mandatário também esteve na cidade mineira.

Continua depois da Publicidade

“Estou aqui numa missão muito especial, talvez a mais especial. Os próximos 12 dias irão definir qual será o futuro do Brasil nos próximos anos e nós precisamos trabalhar nesses 12 dias. Conscientizar aqueles que não votaram em Bolsonaro no primeiro turno, que votem. O Brasil depende desse homem para termos um futuro”, declarou Zema.

O governador mineiro alcançou 55,27% dos votos válidos na primeira rodada da disputa eleitoral e busca transferir votos para Bolsonaro.

“Minas Gerais é um estado que sempre prezou a liberdade, nós mineiros não vamos deixar a peteca cair. Conto com vocês mais uma vez”, disse.

Continua depois da Publicidade

Mais cedo, Bolsonaro discursou para apoiadores e disse acreditar na virada de votos no estado. “Com certeza, com o apoio do governador e prefeitos, nós vamos virar em todos os municípios aqui de Minas Gerais. Acredito em uma grande vitória aqui, será decisiva para que o PT não volte a fazer mal para o Brasil como fizeram ao longo dos últimos anos”, disse Bolsonaro.

No comando da campanha de Jair Bolsonaro (PL) em Minas, o governador reeleito Romeu Zema (Novo) discursou em prol do aliado em Juiz de Fora, Zona da Mata, nesta terça-feira (18), onde esteve junto com o presidente. "O Brasil depende desse homem para termos um futuro”, declarou. pic.twitter.com/3qlFvTOc9o Continua depois da Publicidade — O Tempo (@otempo) October 18, 2022

Continua depois da Publicidade

*Com informações de O Tempo