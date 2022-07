Veja vídeo: Omar Aziz ignora Eduardo Braga durante convenção do PT

Redação AM POST

O senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato a reeleição, ignorou o pré-candidato ao Governo do Amazonas, senador Eduardo Braga (MDB), na convenção estadual do Partido dos Trabalhadores, neste sábado (30) realizada no Sindicato dos Metalúrgicos, na zona Sul de Manaus.

Durante todo o discurso de Braga na convenção, Omar Aziz ‘fechou a cara’ e mal lhe cumprimentou com um aperto de mão. O senador evitou olhar para o emedebista que inclusive pediu no evento pela sua reeleição.

“Nesta eleição o Amazonas precisa também reeleger o Omar senador da República”, disse Eduardo Braga enquanto Aziz se mostrava inexpressivo e sem olhar para ele.

O evento confirmou o nome de Braga como o palanque do pré-candidato a presidência da República, Lula e do PT no Amazonas. Só que isso causou uma revolta dentro do diretório estadual pois muitos correligionários rejeitam o nome do emedebista.

