Veja vídeo: Prefeito David Almeida declara voto no senador Omar Aziz

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), fez uma live em suas redes sociais, no fim da tarde desta terça-feira (27/9), para tratar de eleições. Durante a transmissão o mandatário falou de seu apoio explícito a campanha do governador Wilson Lima (UB) e surpreendeu ao declarar que vai votar no senador Omar Aziz (PSD), candidato a reeleição.

“O Omar tem destinado recursos para a prefeitura de Manaus, é por isso que eu vou votar nele. Eu votaria no Chico Preto, que seria o meu candidato desde o início, só que agora eu tenho que ter a reponsabilidade de te alertar. Quem está ajudando Manaus é o senador Omar Aziz”, disse.

Prefeito David Almeida diz que vai votar em Omar Aziz

A coligação União Brasil, do governador Wilson Lima, e o Avante, presidido no Estado por David Almeida, tem o Coronel Menezes como candidato ao Senado, a quem o prefeito não poupou críticas, apesar de não citar o nome dele. “Tem candidato que é um verdadeiro Cavalo de Troia, um presente de grego… que já teve áudio vazado tramando contra Manaus, para que a cidade não recebesse recursos”.

Nas entrelinhas, o prefeito resgata que apesar do Coronel Menezes dizer que ter influência no Governo Federal, nada faz contra os ataques que a Zona Franca sofre na política de incentivos fiscais, garantida pela Constituição. “Há quinze dias, o ministro (da Economia) Paulo Guedes disse que vai acabar com o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), mas e aí, como fica a Zona Franca?

O mandatário alertou a população para a importância do voto consciente. Para que sejam eleitos políticos comprometidos com o estado, que tragam recursos para Manaus e que defendam a grande matriz econômica amazonense: a Zona Franca de Manaus (ZFM).