Veja vídeo: TRE nega pedido do PT para tirar bandeira gigante do Brasil de igreja evangélica no Pará

Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) negou nessa sexta-feira (14/10) um pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PC do B e PV, para retirar uma gigantesca bandeira do Brasil, estendida na fachada da mais antiga Assembleia de Deus no país, localizada em Belém.

Na ação derrotada na corte, a federação aponta propaganda eleitoral irregular realizada em prol do bolsonarismo. A bandeira, associada ao presidente que tenta se reeleger, serviria como “um outdoor de enorme dimensão”. Pede-se “poder de polícia” para a “retirada imediata” da bandeira exposta na lateral do edifício, sob pena de multa de R$ 50 mil.

Em sua decisão, a juíza eleitoral Blenda Nery Rigon Cardoso evocou decisão do TRE gaúcho contrária ao entendimento proposto por PT e aliados: “Não há vedação para o uso de símbolos nacionais na propaganda eleitoral […] Inviável limitar o direito à liberdade de expressão quanto à utilização de um símbolo nacional, garantia fundamental insculpida constitucionalmente”.

“Eu sou o pastor da igreja, fazemos isso há muito tempo e nunca ninguém se incomodou. Nem estão governando e já fazem isso com a igreja e com a bandeira do Brasil imagina se governar”, disse o pastor Samuel Câmara.

