Veja vídeo: Wilson Lima anuncia Tadeu de Souza como seu vice em chapa de reeleição

O governador Wilson Lima (UB), anunciou nesta terça-feira (2) nas redes sociais que o ex-secretário da Casa Civil do Município, Tadeu de Souza, é seu candidato a vice na chapa de reeleição das eleições deste ano.

O nome de Tadeu foi indicado pelo prefeito de Manaus David Almeida (Avante). Havia uma expectativa muito grande em torno do nome que seria indicado para ser vice na chapa de reeleição de Wilson Lima.

“Vamos ao anúncio que vocês tanto esperam. O procurador Tadeu de Souza é o nosso pré-candidato a vice-governador e essa escolha reforça minha parceria com o prefeito David Almeida e o compromisso com o povo da cidade de Manaus e do Amazonas. Juntos, vamos trabalhar para continuar melhorando a vida do povo do nosso estado. É daqui pra melhor!”, disse Wilson na publicação.

A relação de Tadeu de Souza com o prefeito de Manaus é antiga, participando da gestão de David como governador do Amazonas em 2017.

Tadeu também já foi nomeado Membro Consultor da Comissão Nacional de Advocacia Pública, órgão que atua como suporte para os advogados de todo o país. No dia 1° de janeiro de 2021, assumiu a Casa Civil.

