Veja vídeos: Entrevista de Lula no Jornal Nacional provoca ‘panelaço’ pelo Brasil

Redação AM POST

A entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Jornal Nacional, da TV Globo, provocou “panelaço” pelo Brasil na noite desta quinta-feira (25).

Continua depois da Publicidade

Desde cedo, os internautas estavam se mobilizando no Twitter para programar o “panelaço” contra o petista ou mesmo se manifestar trocando de emissora durante a entrevista ao jornal. Diante da expectativa para a sabatina, a hashtag #LulaNoJN ocupou a primeira posição nos assuntos mais comentados do Twitter no início da noite.

O político foi entrevistado pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, na série de entrevistas da emissora com os candidatos ao Palácio do Planalto e buscou driblar perguntas sobre como evitará corrupção no país caso seja reeleito.

O petista admitiu ter havido corrupção na Petrobras em governo petista e erros da gestão Dilma Rousseff na economia e exaltou seu antigo adversário e atual candidato a vice de sua chapa, Geraldo Alckmin (PSDB).

Continua depois da Publicidade

Lula também admitiu erros do governo Dilma Rousseff (PT) na economia, enalteceu seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e fez críticas a sigilos decretados no governo Jair Bolsonaro (PL) e à ação do procurador-geral da República, Augusto Aras, chamado por ele de “engavetador”.

Panelaço em boa viagem pic.twitter.com/tRcs3FYMK1 Continua depois da Publicidade — madu olifotét 🇩🇪 (@Olifotet) August 25, 2022

Continua depois da Publicidade

#Tijuca fazendo panelaço para o Lula… o povo está chamando ele de Ladrao!!! Kkkkkkkkk — Marcos Soares (@lesoares79) August 25, 2022

Panelaço – Águas Claras – DF, Bandido e Ladão😂😂 pic.twitter.com/koQfoS28Fd — Perfil de 🅓🅘🅡🅔🅘🅣🅐 (@perfildireita) August 25, 2022

Panelaço em Balneário Camboriú contra as mentiras do candidato Lula do PT… pic.twitter.com/I5OHG4ITEQ — Michele Martins (@mmichelemartins) August 25, 2022

Panelaço contra Lula em Recife https://t.co/xVouTuPRlb — 𝐆abriel (@yoGABRlELinHeLL) August 25, 2022

👆Aqui em São Paulo ninguém dando audiência ao #Luladrão nem a #Globolixo . Panelaço neles !! pic.twitter.com/z3NbbYOguj — Silvanna (@silvannabarbosa) August 26, 2022