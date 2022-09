Vestidos de verde e amarelo, apoiadores de Bolsonaro o aguardam em Manaus

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que é candidato à reeleição, é aguardado por centenas de apoiadores nesta quinta feira (22) no Espaço Via Torres, na zona Norte de Manaus, onde fará um comício após cumprir agenda no Vasco Vasquez, zona Centro-Sul.

Os apoiadores estão vestidos com as cores da camisa do Brasil e segurando faixas e cartazes.

O presidente chegou nesta tarde no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para cumprir duas agendas na capital amazonense e retornará à Brasília ainda hoje.

A participação do mandatário vai encerrar com a participação no comício “Amazonas do Futuro”.