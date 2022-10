Vídeo: Damares diz que eleição é ‘guerra espiritual’ e conta atrocidades cometidas contra crianças brasileiras traficadas

Redação AM POST

A senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, falou durante culto em Goiânia nesse sábado (8) que a disputa eleitoral do Brasil em 2022 entre o petista Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma “guerra espiritual”. Ela estava acompanhada da primeira-dama, Michelle Bolsonaro e de outras parlamentares, neste que foi o primeiro evento do grupo Mulheres com Bolsonaro, que terá outros eventos em capitais do país nos próximos dias.

Continua depois da Publicidade

“Não está fácil, irmãos, não está fácil. E acreditem: não é uma disputa política que estamos vivendo, é uma guerra espiritual”, disse.

De acordo com a nova senadora, o inferno se levantou contra Bolsonaro desde que ele se propôs a resgatar crianças que estavam sendo levada para a Ilha do Marajó, no Pará, para serem traficadas para países de fronteira. Entre as atrocidades cometidas ela relata que crianças entre 3 e 4 anos sequestradas que quando cruzam a fronteira tem os dentes arrancados para não atrapalhar os pedófilos na hora do sexo oral e comem comida pastosa para deixar o intestino livre no momento do sexo anal.

Damares disse que na igreja ela tinha um “manto constitucional” para se expressar, e por isso falava coisas que não poderia dizer “lá fora”, mas que estava protegida pela liberdade constitucional de manifestar sua fé. Ela exaltou feitos do governo Bolsonaro e falou sobre como seria sua atuação como senadora, ao dizer que os atuais parlamentares cristãos não conseguem pautar projetos de interesse da comunidade sob o argumento de que não haveria clima político.

Continua depois da Publicidade