Vídeo: Neymar abre super live de Bolsonaro, pede reeleição e diz que o presidente o apoiou no momento mais difícil da sua vida

Redação AM POST

O jogador Neymar participou neste sábado (22) de uma superlive, que durará 22h, até 15h de domingo (23), promovida pelo presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) e contou que decidiu declarar voto no mandatário após ter recebido o apoio dele “no momento mais difícil” de sua vida. Após 30 minutos da transmissão ao vivo, o vídeo já somava 1 milhão de acessos simultâneos.

O atacante do Paris Saint-Germain não detalhou qual momento foi esse. O presidente saiu em sua defesa quando ele foi acusado de estupro, em junho de 2019. A Justiça arquivou o inquérito meses depois por falta de provas.

“Nunca falei isso em lugar nenhum. Eu queria agradecer ao presidente que no momento mais difícil da minha vida foi o primeiro a se posicionar publicamente dizendo que estaria do meu lado. Então, quando eu vi o que estava acontecendo, eu senti no meu coração que devia retribuir esse mesmo carinho que ele teve comigo sem ao menos me conhecer”, disse o jogador, que abriu a live deste sábado (22).

“A gente nem tinha se falado, tinha se conhecido pessoalmente. E ele botou ali o peito na frente, a cara a frente, sendo julgado e acreditou em mim. Então, eu estou fazendo o mesmo. Eu acredito no presidente, eu acredito que ele é o cara certo para conduzir no nosso Brasil. A gente está vendo melhoria em tudo que ele tá fazendo”, disse o jogador.

Na live, Neymar disse ainda que seria “maravilhoso” se o chefe do Executivo conseguisse se reeleger e se a seleção brasileira conquistasse seu sexto título na Copa do Mundo, que começa em novembro.

O jogador declarou apoio a Bolsonaro às vésperas do primeiro turno. Na transmissão, questionado pela jornalista Carla Cecato por que decidiu expor sua posição política, ele disse compartilhar dos mesmos valores que o presidente.

“O que me motivou de expor, de lutar, são os valores que o presidente carrega que são bem parecidos comigo, com minha família, com tudo que a gente preza. Então, é a família que a gente preza, o nosso povo, são as nossas crianças”, afirmou o jogador.

Bastante descontraído, o presidente fez a coreografia de um dos jingles de sua campanha com o jogador que está em Paris —e entrou na live por vídeo. A apresentadora e Bolsonaro pediram palpites sobre o resultado da partida entre Palmeiras e Avaí, que acontece hoje.

*Com informações do UOL