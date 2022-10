Vídeo: Pessoas que dizem ter trabalhado na campanha de Eduardo Braga vão a delegacia denunciar calote

Redação AM POST

Um grupo de pessoas que alega ter trabalhado no primeiro turno da campanha do candidato ao governo do Amazonas, senador Eduardo Braga (MDB), foi ao 29º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona Sul de Manaus, nesta quarta-feira (5) registrar denúncia por falta de pagamento prometido pelo político que conseguiu mais de R$7 milhões para gastar na campanha eleitoral, conforme dados do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com os denunciantes eles trabalharam por 15 dias na campanha de Eduardo Braga para ganhar o valor de R$ 600,00 e na hora de receberem o pagamento, o coordenador disse que não os reconhecia e ainda alegou que não tinha dívida nenhuma com eles.

“Fui escoltada pela polícia porque o coordenador afirmou que eu estava ameaçando ele, e que eu estava armada. Uma vergonha isso, porque nós trabalhamos e só estamos exigindo nossos direitos”, contou uma denunciante.

Pessoas que dizem ter trabalhado na campanha eleitoral de Eduardo Braga denunciam suposto calote do senador. pic.twitter.com/QygUtyBRf5 — AM POST (@portalampost) October 5, 2022