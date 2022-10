Vídeo: “Só se sofrer de amnésia para querer que esse governo volte”, diz Zema ao apontar retrocessos do PT

Redação AM POST*

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), voltou a expor os malfeitos e retrocessos causados pelos governos PT em seu estado, no período em que a legenda esteve à frente do governo local e nacional.

“Quem é mineiro tem obrigação de saber as tragédias, o caos, o sofrimento que um governo do PT causa. Eu não preciso relembrar o que aconteceu em Minas, em 2015, 16, 17 e 18, e os prefeitos sabem melhor do que eu”, disse Zema, indignado, relacionando os cortes que o PT fez a benefícios como o piso mineiro de assistência social e o auxílio reciclagem, este último, aos catadores de rua.

“Mas as mordomias, os favores e os privilégios para a companheirada não parou, não… acho que todo mineiro que conhece um pouco dessa realidade deveria falar – ‘eu sou ptfóbico’”, prosseguiu o governador.

Zema citou ainda como exemplo o Metrô de Belo Horizonte, que não recebeu um único centavo dos governos petistas eleitos em MG:

“Só se sofrer de amnésia para querer que esse governo volte. E olhando um pouco para trás, o que os 15 anos de governo do PT trouxe para Minas Gerais? Alguns centímetros de Metrô? Não! Mas o presidente Bolsonaro já trouxe e vamos ter ampliação do Metrô aqui”, concluiu, garantindo que é com Bolsonaro em Brasília que o estado continuará em sua trajetória de progresso.

*Com informações do Jornal da Cidade