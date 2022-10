Vídeo: Wilson Lima recebe comitiva do Movimento Direita Amazonas para alinhar estratégias de apoio a reeleição de Bolsonaro

Redação AM POST

O candidato à reeleição ao governo do Amazonas, Wilson Lima (UB),se reuniu nesta quarta-feira (6) com integrantes do Movimento Direita Amazonas para alinhar estratégias de apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado.

Continua depois da Publicidade

“Estou recebendo comitiva do Direita Amazonas para que a gente possa aumenta essa força em prol do nosso projeto 22 do nosso presidente Jair Bolsonaro. A gente está na reta final e precisa agora unir todas as forças para que a gente posso ter a continuidade do nosso presidente”, disse Wilson.

Os integrantes do Direita Amazonas agradeceram o apoio de Wilson Lima na reeleição de Bolsonaro.

Wilson Lima disputa o 2º turno com o candidato Eduardo Braga (MDB), que é apoiado pelo presidenciável Luís Inácio Lula da Silva (PT) adversário político de Bolsonaro.

Continua depois da Publicidade