Visita de Adail Filho a Manacapuru causa furdúncio e garante novos aliados a pré-campanha

Redação AM POST

O pré-candidato a deputado federal, Adail Filho causou alvoroço durante visita ao município de Manacapuru, distante a 84 km da capital, na tarde desta segunda-feira (11), para cumprir a agenda de reuniões a convite de lideranças locais.

Ao chegar no município, Adail foi recepcionado pelo líder da associação do bairro Novo Horizonte e recebeu um café da tarde organizado por aproximadamente 70 associados que declararam apoio à campanha do pré-candidato.

Dando continuidade a agenda, Adail seguiu para um encontro com o pastor Nelyno Ribeiro, que abriu as portas de sua casa para receber populares que seguiram o ex-prefeito de Coari durante sua passagem pelo município.

“Eu quero ir pra rua, eu quero ter esse contato corpo a corpo e somar nessa vitória. Quero mostrar seu trabalho ao povo e dizer porquê você é o meu candidato”, disse o pastor durante reunião com líderes municipais.

O evento principal do dia aconteceu na Igreja Pentecostal Vida Nova, que reuniu as principais lideranças eclesiásticas, comunitárias, taxistas, pescadores e agricultores. Aproximadamente 200 pessoas estiveram presentes no local e chegaram a ficar do lado de fora para acompanhar a reunião.

Na ocasião, os líderes convidaram Adail Filho para ser padrinho do bairro São Francisco e da Comunidade do Castanheira.

“Chegamos num ponto que não aguentamos mais. Somos levados na brincadeira. Estamos aqui hoje pra dizer que estamos com você. Sabemos que você é jovem. Sabemos que vai olhar por nós. Pode contar comigo e com todos aqui” disse Jesaias Melinho, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio do Município.

“Eu sempre apoiei e acreditei no trabalho das igrejas, porque elas também fazem um trabalho social e ajudam quem precisa. Vocês sabem que além de pastores vocês são psicólogos, porque vocês escutam, ajudam e tentam encontrar a solução adequada. Então eu tenho consciência de que ajudando uma igreja, eu também estarei ajudando a população”, disse Adail Filho durante o evento que reuniu 30 pastores.

O ex-prefeito também visitou o apóstolo Saú Pureza e o pastor Jonas, da Assembleia de Deus IEADAM, que decidiram seguir com o pré-candidato a deputado federal.

Filho ainda prestigiou o primeiro ensaio da Ciranda Tradicional de Manacapuru e a cerimônia de posse do atual presidente, Magal Pinheiro.

“Foi um presente ter o Adail aqui na noite da minha posse. É uma dádiva de Deus ter pessoas assim do meu lado. Eu quero dizer que a Ciranda Tradicional abre as portas de Manacapuru para você”, afirmou o presidente da Ciranda durante a cerimônia que aconteceu no galpão da Tradicional.

Como incentivador da cultura, Adail disse que as Cirandas de Manacapuru merecem reconhecimento nacional: “As Cirandas de Manacapuru merecem um incentivo para serem referência mundial em cultura. O país precisa conhecer a grandeza desse evento e a importância dele para o Amazonas”, encerrou o ex-prefeito que agradeceu o carinho e empolgação dos cirandeiros e brincantes.