Wilson agradece apoio da população e reafirma compromissos em Itapiranga, São Sebastião do Uatumã e Urucará

O candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil), percorreu os municípios de Itapiranga, São Sebastião do Uatumã e Urucará, na tarde e noite de ontem, para agradecer os votos recebidos no primeiro turno e renovar compromissos com a população.

“Fico muito feliz porque a cada dia mais gente se junta a essa caminhada, mais gente se junta a esse projeto. Esse não é um projeto meu, esse é um projeto do povo do estado do Amazonas”, disse Wilson ao destacar seu compromisso com a população do interior do estado, onde sempre esteve presente.

“Nenhum governador durante o mandato visitou tanto o interior como eu tenho visitado. E eu faço isso porque entendo o tamanho da minha missão. Eu vim do interior e eu entendo as dificuldades que as pessoas passam aqui. E eu estou trabalhando para que quem mora aqui não tenha que enfrentar as mesmas dificuldades que eu e a minha família enfrentamos”, reforçou.

Em Itapiranga, Wilson destacou a ampliação dos investimentos em infraestrutura, anunciando melhorias como sinalização e tapa-buracos na AM-363, rodovia importante para o município, principalmente para o escoamento da produção rural.

“Quero agradecer aos votos do povo de Itapiranga, pela confiança, por acreditarem nesse projeto. Em 2018, do ponto de vista da política, o nosso projeto era inviável. Mas meus amigos e minhas amigas, do ponto de vista da fé e da vontade daquele lá de cima, tudo é possível. E quando ele coloca a mão em cima aí não tem rico, não tem poderoso, não tem político nenhum que possa ir contra”, destacou Wilson.

Em São Sebastião do Uatumã, o governador também agradeceu votos e destacou investimentos como a implantação de iluminação pública de LED, recuperação de ruas da sede do município e intervenções para solucionar problemas de erosão na orla da cidade. Wilson fez uma caminhada e conversou com moradores acompanhado do prefeito da cidade, Jander Barreto.

Em Urucará, Wilson fez caminhada acompanhado do prefeito da cidade, Enrico Falabella, renovou compromissos com a população e anunciou mais obras na cidade. “Vamos iniciar o trabalho de recuperação de vicinais, que são importantes para o escoamento da produção. Isso é importante para o desenvolvimento econômico e também para o desenvolvimento social”, afirmou. Entre as prioridades em Urucará estão ainda a instalação de balsa flutuante e rampa no terminal de passageiros do porto da cidade, que está sendo revitalizado pelo governo Wilson.

O governador também vai concluir a obra do prédio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e do abatedouro de Urucará.

Neste sábado, Wilson segue com agenda de campanha nos municípios de Urucurituba e Coari.