Wilson e Amazonino vão se enfrentar no 2º turno no AM, apontam IPec, Pontual, Direto ao Ponto e Real Time Big Data

Pesquisas de intenção de voto divulgadas em setembro, mês que antecede o pleito, pelos institutos Ipec, Pontual e Real Time Big Data, mostram um cenário consolidado de segundo turno para o Governo do Amazonas entre os candidatos Wilson Lima (União Brasil), que concorre à reeleição, e Amazonino Mendes (União Brasil). Todas elas foram registradas na Justiça Eleitoral e apresentaram nível de confiabilidade superior a 90%.

Pesquisa de intenção de voto Realtime BigData, divulgada no dia 13 de setembro, colocou Lima cinco pontos percentuais à frente de Amazonino Mendes, tanto na categoria estimulada, quanto na espontânea. Os números apontaram para um segundo turno entre os oponentes, já que o terceiro colocado, à época, Eduardo Braga (MDB), aparecia 12 pontos atrás de Lima e 7 de Amazonino. Os percentuais na modalidade espontânea foram: Lima com 22%, Amazonino com 17% e Eduardo Braga com10%. A margem de erro era de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Já a Pesquisa Eleitoral para Governador e Senador do Amazonas, divulgada no último dia 26, pela Pontual Pesquisa de Mercado e Opinião Pública, mostrou algo similar, com Lima com 35% na modalidade estimulada. Em seguida, estava Amazonino Mendes (Cidadania), com 24,8% e Eduardo Braga (MDB), com 17%. Ou seja: Braga estava 18 pontos atrás do primeiro colocado e 6,8 pontos percentuais atrás do segundo.

No dia 28 de setembro, dois dias após a divulgação da pesquisa Pontual, a pesquisa de intenção de voto do Real Time BigData mostrou mais um cenário em alçava Lima e Amazonino ao segundo turno na corrida pela cadeira de governador. No estudo, Lima com 36%, Amazonino com 25% e Braga com 17%. A categoria foi a estimulada e a margem de erro era de 3 pontos percentuais, o que excluía a possibilidade de alcance de Braga ao segundo coloca.

Mais recente, a pesquisa Ipec, encomendada pela Rede Amazônica, e divulgada no último dia 30, apontou uma distância significativa de Eduardo Braga para Wilson Lima e Amazonino Mendes, isolando os dois últimos em um cenário certo de segundo turno. Na pesquisa, Wilson somou 38% dos votos válidos, Amazonino 28% e Braga, 19%, com margem de erro de três pontos percentuais.

Também divulgada no dia 30 de setembro, a pesquisa do Direto ao Ponto sobre a disputa pelo governo do Amazonas, mostrou Lima liderando as intenções de voto, com 36,7%, Amazonino Mendes com 23,4% e Braga com 17,2%. Com a margem de erro de 2,55 pontos para mais ou para menos, ficou estabelecido o segundo turno entre Wilson e Mendes.

Contrariando todas as demais pesquisas, a Perspectiva, que confirmou, ao longo de seis análises anteriores, um cenário de segundo turno entre Wilson e Amazonino, divulgou, neste sábado, um dia antes da eleição, pesquisa de intensão de votos em que Braga e Amazonino aparecem empatados tecnicamente.

Os dados mostram Eduardo Braga, pela primeira vez, em segundo lugar, desde que a análise da Perspectiva passou a ser feita, em 8 de março. No estudo atual, Wilson Lima tem 29,8% das intenções de votos, Braga 18% e Amazonino, 17,3%. A margem de erro é de três pontos percentuais e a modalidade é a espontânea. Entre o dia 21 e este sábado, Braga teria crescido 2,1 pontos percentuais, enquanto Amazonino, teria recuado 0,3 pontos percentuais, contrariando todas as pesquisas anteriores.