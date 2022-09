Wilson Lima afirma que UTIs instaladas no interior são custeadas pelo Governo do Estado

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, disse que o Governo do Estado é quem custeia o funcionamento de UTIs no interior do Amazonas. Ele rebateu, durante debate que acontece na noite de hoje na Rede Amazônica de Televisão, a acusação de Eduardo Braga de que esses leitos de alta complexidade não existem porque não estão habilitados pelo Ministério da Saúde.

Segundo o governador, a habilitação no Ministério é uma questão burocrática e que é feita para que o Governo Federal passe a custear os leitos.

“Quando o senhor fala isso, o senhor desmerece a competência do meu secretário de saúde, os profissionais de saúde que atestaram sim que há UTIs no interior em Parintins, Tefé e Tabatinga. O senhor mostra um documento na televisão dizendo ‘leitos não habilitados’. Aquilo é uma mera formalidade. Quem está bancando essas UTIs é o Governo do Estado. Está habilitado quando é pago pelo Governo Federal”, disse Wilson ao responder ao candidato Eduardo Braga.

Wilson disse, ainda, que o Governo do Estado instalou 31 leitos de UTI, de forma inédita no interior, nos municípios de Parintins, Tabatinga e Tefé.