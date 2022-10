Wilson Lima anuncia realização de transplante renal no Hospital Delphina Aziz, em 2023

Redação AM POST

O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), afirmou que, a partir de 2023, o Hospital Delphina Aziz vai passar a realizar transplante renal. Em entrevista a emissoras de TV, nesta segunda-feira (24/10), Wilson destacou principais avanços previstos em seu plano de governo.

“A partir do ano que vem a gente vai começar a fazer transplante renal no Hospital Delphina Aziz. É a primeira vez que isso vai acontecer no estado do Amazonas. Inclusive os pacientes já começam aquele processo de preparação”, disse o governador em entrevista à TV Record.

Wilson destacou, ainda, os principais avanços da sua gestão que terão continuidade e serão ampliados, a exemplo da implantação de leitos de UTI no interior. Atualmente há 31 UTIs nas cidades de Parintins, Tabatinga e Tefé. Os investimentos, segundo o governador, buscam corrigir décadas de atraso, que fizeram com que ele herdasse um sistema de saúde sucateado quando assumiu o governo em 2019.

“Estamos trabalhando para corrigir um atraso de 40 anos. Colocamos, pela primeira vez na história, UTIs no interior, e o próximo município a receber leitos de UTI é a cidade de Humaitá, aqui no sul do Amazonas. Quando eu assumi o governo, a Central de Medicamentos tinha apenas 12% do estoque de medicamentos e hoje o abastecimento é acima de 80%”, ressaltou.

Wilson destacou, ainda, a ampliação dos atendimentos no Hospital Delphina Aziz. Antes da sua gestão, a unidade de saúde funcionava com apenas 30% da sua capacidade e hoje opera com 100%.

“E a gente vai continuar trabalhando para, principalmente, colocar essa infraestrutura de saúde no interior porque nós vamos fazer Policlínicas nas cidades polo e também vamos ter mutirões permanentes de atendimentos de saúde”, pontuou o governador.

Segundo mandato

Ao longo dos próximos quatro anos, Wilson vai inaugurar quatro novos hospitais no estado para ampliar os atendimentos de saúde.

O plano de governo contempla a construção de uma maternidade na zona norte de Manaus e um hospital em Manacapuru, além da conclusão do Hospital do Sangue e do Hospital Veterinário. Os hospitais de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e os Hospitais Francisca Mendes e João Lúcio serão reformados e ampliados. Ao todo, 22 unidades de saúde serão revitalizadas.