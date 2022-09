Wilson Lima apresenta plano de governo a integrantes da Câmara de Dirigentes Lojistas

Redação AM POST

O governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), apresentou aos membros da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Manaus), nesta segunda-feira (26/09), o seu plano de governo para a próxima gestão. Do presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, Wilson recebeu as sugestões dos representantes do comércio.

Wilson afirmou que áreas como a de infraestrutura; geração de emprego e renda; saúde; educação; e segurança pública continuam sendo prioridades. “Eu tenho ido a todos os lugares falar o que nós já fizemos, mesmo diante de todas as dificuldades, como a pandemia e a enchente, e o que eu sou capaz de fazer. Eu estou voltando aqui para fazer uma prestação de contas e reassumir compromissos”, disse.

Na área de infraestrutura, o governador disse que iniciou conversas com o Ministério do Transporte para assumir a gestão dos portos do interior do Amazonas. Wilson disse, ainda, que já se comprometeu com o repasse de R$ 500 milhões para ajudar o Governo Federal na recuperação do trecho do meio da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho (RO).

As licenças para a realização de estudos para a pavimentação desse trecho da rodovia já foram liberadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O presidente da CDL Manaus aproveitou a ocasião para agradecer o governador por ter atendido pleito do comércio, relacionado ao processo de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que atesta se um estabelecimento cumpre com normas de combate a incêndio.

“Na última reunião, a 45 dias atrás, nós solicitamos ao governador Wilson Lima que a gente pudesse trabalhar junto no AVCB do Bombeiro. E foi visto por ele e nós conseguimos agora ter cinco anos de AVCB”, disse Ralph.

O presidente da CDL Tabatinga, Marcos Cavalcante, e o vice-presidente CDL Manaus, Antônio Maria dos Santos Silva Azevedo, também elogiaram os avanços do governo Wilson Lima.