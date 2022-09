Wilson Lima consegue na justiça direito de resposta contra Amazonino Mendes

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), que tenta reeleição, conseguiu junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), direito de reposta contra o candidato Amazonino Mendes (Cidadania) por divulgar notícia falsa no horário eleitoral gratuito. A decisão é do Juiz, Luís Felipe Avelino Medina.

“O Requerente [Wilson Lima) alega que o primeiro Requerido [Amazonino Mendes] teria divulgado – em 02.09.22, durante 6 Inserções de Rádio e 6 Inserções de TV, no horário eleitoral gratuito em bloco diurno e noturno – notícia falsa, em violação aos Artigos 9º e 9º-A da Res. TSE 23608/2019, ao afirmar que o atual chefe do Poder Executivo Estadual (ora Representante) não fizera uma única obra, ao longo de sua gestão, a despeito da vultosa arrecadação”, alegou a defesa.

De acordo com a decisão do magistrado, o direito de reposta de Wilson Lima deverá ser levado ao ar tantas vezes quantas forem necessárias para a sua complementação. Wilson Lima terá, portanto, 14 minutos do espaço de mídia de Amazonino.

