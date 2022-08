Wilson Lima convoca seguidores a adicionar filtro de campanha na foto do perfil: “Vem ser 44″

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), candidato a reeleição, convocou nesta quarta-feira (17) seus seguidores e apoiadores no Instagram a adicional filtro de sua campanha eleitoral na foto do perfil.

Continua depois da Publicidade

“Mude a foto do Perfil e vem ser 44″, diz a publicação no feed do candidato que mostra como ficará a foto do perfil do usuário com o novo layout.

“Troque sua foto do perfil e vem mostrar pra todo o Amazonas que estamos juntos nessa caminhada”, destaca o mandatário ao passar as orientações.