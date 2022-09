Wilson Lima cresce 12 pontos e segue na liderança para reeleição ao Governo do Amazonas

Redação AM POST

Pesquisa do Instituto Pontual, divulgada neste domingo, mostra que o governador Wilson Lima segue liderando as intenções de voto para reeleição ao Governo do Amazonas. Ele subiu 12 pontos em relação à pesquisa feita pelo instituto em março deste ano e chega a 32,7%, com seis pontos à frente do segundo colocado.

O Instituto Pontual registrou a pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) com o número 006508/2022. O levantamento ouviu 2.312 eleitores, de forma presencial, em Manaus e 13 municípios do interior do estado.

Em março deste ano, Wilson acumulava 20,9% das intenções de voto e disparou para 32,7%, consolidando a posição de liderança . O segundo colocado pontuou 26,5% e o terceiro, 14,9%.