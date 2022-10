Wilson Lima diz que não participará de debate porque TV Amazonas dispensou tratamento desigual entre ele e Braga

Redação AM POST*

O governador do Amazonas e candidato a reeleição Wilson Lima (UB) informou nesta quinta-feira (27) que declinou do convite de participar do último debate do 2º turno após a TV Amazonas, afiliada da Rede Globo, ter revelado que tem um candidato preferido ao governo do estado.

Continua depois da Publicidade

“Infelizmente, neste 2º turno das eleições, a emissora dispensou um tratamento desigual entre aos dois candidatos. Por isso, o governador Wilson Lima, candidato à reeleição, e líder em todas as pesquisas de intenção de voto, informa que não participará do debate da TV Amazonas na noite de hoje”, disse Wilson em nota.

A emissora se mostrou tendenciosa na disputa eleitoral e comprometeu seu jornalismo ao tentar beneficiar escancaradamente o candidato Eduardo Braga (MDB) exibindo ontem (26) uma denúncia de 2019 contra Wilson.

Além disso a alegação do governador foi embasada nas formas de condução das entrevistas realizadas pela TV Amazonas, no programa “JAM 2” (Jornal do Amazonas, 2ª edição), nos dias 17 e 18 de outubro, com Eduardo Braga e Wilson Lima, respectivamente, e que viraram alvo de representação judicial, dada a “falta de isonomia”. Para justificar esse argumento, a defesa de Lima fez estudos matemáticos e de análise de discurso.

Continua depois da Publicidade

Na condução das perguntas, Eduardo Braga sofreu 16 intervenções da entrevistadora, enquanto Wilson Lima, 26, representando um acréscimo de 62%.

Das perguntas feitas a Eduardo Braga, 19% foram adversariais. Das perguntas feitas a Wilson, 85% tiveram o tom adversarial, significando que o governador foi 733% mais confrontado que o senador do MDB.

Continua depois da Publicidade

Ao comparar o tempo de fala das entrevistas dos dois candidatos, o período em que a apresentadora deixou Eduardo Braga falar foi, em média, 225% maior do que os blocos contínuos de fala permitidos a Wilson Lima.

De acordo com as entrevistas veiculadas no “JAM 2”, da TV Amazonas, as interrupções feitas pela apresentadora a Wilson Lima foram em quantidade 300% do que aquelas feitas a Eduardo Braga.

Continua depois da Publicidade

O tempo de fala da entrevistadora, na conversa com Lima, foi 205% maior do que o tempo de fala da mesma entrevistadora durante a entrevista de Eduardo Braga.

Pelo programa da filial da Rede Globo, a entrevistadora ocupou 42% do tempo integral destinado à entrevista de Wilson Lima, ao passo em que ocupou apenas 20% do tempo destinado à entrevista de Eduardo Braga.

Depois de ter ocupado seis minutos e vinte e dois segundos da entrevista de Wilson Lima, a emissora lhe concedeu um minuto para fazer suas considerações finais, mas interrompeu o candidato quando passado 47 segundos, sob o argumento de que o tempo havia encerrado.

Teor das perguntas

Os advogados de Wilson Lima exemplificaram como outro argumento de tratamento desigual entre ele e Eduardo Braga, na TV Amazonas, o conteúdo das perguntas realizadas pela apresentadora sobre o que ambos poderiam ter feito como governadores e não fizeram, conforme abaixo:

Na ação contra a TV Amazonas, a defesa de Wilson Lima usa, entre os dispositivos jurídicos, os artigos 43 e 45 da Lei N° 9.504/1997, nos quais estão previstas restrições, entre elas, a de que é vedado, às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário, dar tratamento privilegiado a candidatos, a partir do dia 6 de agosto da eleição corrente.

Ainda segundo a defesa do governador, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que atribuir características pejorativas e fazer acusações – mesmo que veladas – a uma candidatura representa o favorecimento de que trata o artigo 45 da Lei 9.504/97.

Leia comunicado do governador na íntegra:

Nota sobre participação no debate da TV Amazonas

A imprensa é um pilar fundamental da democracia, e esse papel torna-se ainda mais essencial no período eleitoral. Infelizmente, neste 2º turno das eleições, a emissora dispensou um tratamento desigual entre aos dois candidatos. Por isso, o governador Wilson Lima, candidato à reeleição, e líder em todas as pesquisas de intenção de voto, informa que não participará do debate da TV Amazonas na noite de hoje. Coordenação da campanha de reeleição do governador Wilson Lima

*Com informações da Revista Cenárium