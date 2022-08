Wilson Lima e Amazonino empatam em 30% na disputa para o governo do Amazonas, aponta pesquisa

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (UB), candidato a reeleição, tem mostrado crescimento significativo na corrida eleitoral e já está empatado com seu principal adversário político candidato Amazonino Mendes (Cidadania). O resultado foi revelado pela Pesquisa do Instituto Ipec divulgada nesta quarta-feira (24), encomendada pela Rede Amazônica.

De acordo com o levantamento, os dois candidatos estão empatados em 30% das intenções de voto.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 21 e 23 de agosto em 20 cidades amazonenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número AM- 06012/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR-09878/2022.

Esta é a primeira pesquisa de intenção de voto do instituto com eleitores do estado do Amazonas. Foram apresentados como candidatos: Amazonino Mendes (Cidadania), Carol Braz (PDT), Dr. Israel Tuyuka (PSOL), Eduardo Braga (MDB), Henrique Oliveira (Podemos), Nair Blair (Agir), Ricardo Nicolau (Solidariedade) e Wilson Lima (União Brasil).

Veja o resultado da pesquisa estimulada:

Resposta estimulada e única, em %:

Amazonino Mendes (Cidadania): 30%

Wilson Lima (União Brasil): 30%

Eduardo Braga (MDB): 16%

Ricardo Nicolau (Solidariedade): 5%

Carol Braz (PDT): 2%

Henrique Oliveira (Podemos): 2%

Nair Blair (Agir): 1%

Brancos e nulos: 9%

Não sabe/não respondeu: 6%

O candidato Dr. Israel Tuyuka (PSOL) não pontuou.

Pesquisa espontânea e única, em %:

Wilson Lima (União Brasil): 25%

Amazonino Mendes (Cidadania): 19%

Eduardo Braga (MDB): 15%

Ricardo Nicolau (Solidariedade): 2%

Carol Braz (PDT): 1%

Henrique Oliveira (Podemos): 1%

Outros: 2%

Brancos e nulos: 11%

Não sabe/não respondeu: 30%

O candidato Israel Tuyuka (PSOL) não pontuou e a candidata Nair Blair (AGIR) não foi citada pelos entrevistados .