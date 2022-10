Wilson Lima e David Almeida apostam na vitória para manutenção da aliança por Manaus

Redação AM POST

Principais lideranças políticas do Amazonas, o governador Wilson Lima (União Brasil) e o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), foram às urnas na manhã deste domingo decisivo, (30/10), nas eleições 2022, apostando na vitória do grupo político. Isso porque, na prática, o feito significa o fortalecimento da aliança que resultou em investimentos estruturantes na capital amazonense.

Wilson Lima disputa a reeleição e tem como vice de chapa, Tadeu de Souza (Avante), homem de confiança de David Almeida, indicado pelo prefeito. Lima passou para o segundo turno com mais de 400 mil votos de vantagem para o segundo colocado, o senador Eduardo Braga. Todas as pesquisas de intenção de voto neste segundo turno dão vitória ao governador com relativa folga.

Em um ano de parceria, Lima e Almeida lançaram programas como há décadas Manaus não via. É o caso do Asfalta Manaus, que já recapeou mais de 1,7 mil ruas; o investimento na reforma de todas as feiras e mercados manauaras; e além disso, os dois governantes garantiram o passe livre no transporte público aos estudantes das redes públicas; entre outros investimentos.