Wilson Lima e Eduardo Braga são confirmados no 2º turno da disputa pelo Governo do AM

Redação AM POST

Os candidatos ao Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), que concorre à reeleição, e Eduardo Braga (MDB) foram confirmados para o 2º turno das eleições 2022.

Continua depois da Publicidade

Com 97,60% das urnas apuradas, o candidato do União Brasil teve 42,48% dos votos, enquanto o do MDB, 20,70%. Amazonino Mendes (Cidadania) ficou em terceiro lugar na disputa deste domingo (2), com 18,84% dos votos e Ricardo Nicolau (Solidariedade) em quatro com 11,59%.

Durante grande parte da apuração, Amazonino se manteve em segundo lugar e estaria no 2º turno mas Eduardo Braga teve uma virada significativa lhe tirando do páreo.

Em coletiva de imprensa, Wilson Lima disse nesta noite que para defender os interesses do povo do Amazonas ele não escolhe adversários.