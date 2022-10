Wilson Lima já recebeu apoio de 43 prefeitos e de políticos do arco de alianças de Braga, Amazonino e Nicolau

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (União Brasil) recebeu, hoje (07/10), o apoio do deputado estadual eleito Rozenha (PMB) e de Israel Paulain (Cidadania), que no primeiro turno estavam com Amazonino Mendes e agora caminham juntos com Wilson rumo à reeleição. O deputado Serafim Corrêa (PSB), que fazia parte da coligação de Ricardo Nicolau, também já declarou voto em Wilson neste segundo turno.

Nesta semana, quatro políticos que apoiaram Eduardo Braga no primeiro turno também decidiram caminhar com Wilson: os prefeitos de Silves, Raimundo Paulino, e de Anori, Reginaldo Nazaré; e os candidatos a cargos de deputado nesta eleição vereador Sassá da Construção Civil e Valdemir Santana, ambos do PT.

O governador Wilson também já conta com apoio de 43 prefeitos e deputadas e deputados estaduais eleitos e reeleitos e que fazem parte da coligação Aqui é Trabalho!, entre os quais os cinco mais votados na eleição deste ano: Roberto Cidade, Joana Darc, Felipe Souza, Alessandra Campelo e Abdala Fraxe.