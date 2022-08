Wilson Lima lidera pesquisa espontânea e estimulada para o Governo do AM

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (União Brasil), candidato a reeleição, vem ganhando força em todos os cenários de intenções de votos e ultrapassou o candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), conforme mostra pesquisa eleitoral do Instituto Perspectiva divulgada nesta quarta-feira (30).

Os dados, divulgados pelo levantamento da pesquisa espontânea apontam Wilson Lima com 20% das intenções de votos, enquanto o adversário surge com 15,9% da preferência do eleitorado, seguido do senador Eduardo Braga (MDB) com 11,9%.

Já na pesquisa estimulada, Wilson também está na frente com 28,3%, Amazonino com 26,8% e Braga 21,5%.

Veja a pesquisa na íntegra:JOB 013 – 3ª PESQUISA REGISTRADA – AM 07370-2022