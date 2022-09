Wilson Lima percorre ruas de Alvarães e destaca avanços nas áreas social e da educação

Redação AM POST

Seguindo a agenda de campanha desta sexta-feira, 9 de setembro, o governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, desembarcou no município de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), onde foi recebido pela população e pelo prefeito Lucenildo Macedo.

Depois de caminhar pelas ruas da cidade, Wilson falou aos moradores sobre avanços como o Auxílio Estadual pago a famílias em situação de vulnerabilidade e investimentos na área da educação. Ele destacou que, apesar das dificuldades enfrentadas, seu governo está trabalhando para recuperar décadas de atraso no desenvolvimento do estado.

“Eu estou vindo ao município de Alvarães para fazer uma prestação de contas. Nós passamos, nesse Governo, por muitas dificuldades, enfrentamos a maior pandemia e a maior enchente de todos os tempos”, disse Wilson, que também esteve no município de Coari na manhã de hoje.

“Conseguimos pagar o maior abono Fundeb de todos os tempos; entregar o Auxílio Estadual permanente para 300 mil famílias no Amazonas, e aqui no município de Alvarães as famílias que mais precisam também recebem. Eles tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram”, acrescentou.

O Auxílio Estadual permanente chega a 1.156 famílias de Alvarães, movimentando R$ 173 mil mensais no comércio do município. Na educação, além do pagamento do abono do Fundeb, de até R$ 37,8 mil para professores e pessoal administrativo, o governo Wilson revitalizou quatro escolas do município, que atendem 2 mil alunos.

Para Alvarães, na calha do Médio Solimões, Wilson também destinou mais de R$ 11 milhões para obras que estão em andamento, como a pavimentação de 7 quilômetros de ruas da sede, implantação da iluminação pública em LED, recuperação de ramais e vicinais, além da construção do estádio de futebol Caiçarão.

Mais de R$ 25 milhões foram repassados à Prefeitura de Alvarães para melhorar a saúde. Os recursos ajudaram a pagar pessoal, medicamentos, insumos e novos equipamentos para o hospital da cidade.