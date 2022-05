Wilson Lima ultrapassa Amazonino Mendes e lidera intenções de votos em pesquisa eleitoral espontânea

Redação AM POST

A pesquisa eleitoral Real Time Big Data divulgada nessa terça-feira (31) pelo Instituo Perspectiva, mostra crescimento expressivo o governador Wilson Lima (UB) que chegou a ultrapassar na espontânea, com 13,1% dos votos, seu principal adversário no pleito o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania) que aparece com 12,2%. Na terceira posição aparece o senador Eduardo Braga (MDB), que cresceu apenas um ponto na pesquisa, e agora acumula 6,8% das intenções de voto.

Os entrevistados responderam de forma espontânea, o que mostra um crescimento de Wilson Lima, diferente da última pesquisa divulgada no dia 8 de maio, em que ele estava empatado com Amazonino, com 12,3%.

Empate técnico

Já na pesquisa estimulada Amazonino e Wilson estão tecnicamente empatados na corrida eleitoral para o Governo do Amazonas, segundo aponta a pesquisa divulgada ontem (30). O ex-governador aparece com 29% das intenções de voto e o atual chefe do Executivo local com 23%.

Com base na última pesquisa divulgada, Amazonino caiu nas intenções de voto de 33,4% para 29,4%, enquanto, Wilson Lima conseguiu conquistar alguns eleitores e subiu de 22,5% para 26,3%.