Wilson Lima ultrapassa Amazonino na disputa pelo Governo do Amazonas, aponta pesquisa

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (UB), tem mostrado crescimento significativo na corrida eleitoral e já ultrapassa seu maior concorrer na disputa pelo governo do Amazonas o candidato Amazonino Mendes (Cidadania), que está estagnado, conforme mostram dados da pesquisa eleitoral do Instituto Eficaz, publicada nesta terça-feira (2).

Continua depois da Publicidade

Na pesquisa estimulada, Wilson Lima aparece com 33,3% dos votos contra 30,8% de Amazonino Mendes. Na esponstanea o cacique está com 24,9% e o atual governador surge encostado com 24,7%.

O terceiro colocado da pesquisa anterior, Eduardo Braga, que está com apenas 12,9% na espontânea e 16,7% na estimulada.

Já no quesito rejeição Amazonino lidera com 22,5%, seguido de Wilson Lima com 20,2% e Eduardo Braga com 16,1%.

Continua depois da Publicidade

A Pesquisa feita pelo Instituto Iveritas, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número AM-0897/2022, realizada no período de 22 a 26 de julho de 2022, em que foram ouvidas 5.611 pessoas presencialmente em Manaus, Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Maués, Parintins, Careiro Castanho, Autazes, Coari e Tefé.

O público pesquisado é composto por eleitores de 16 anos ou mais residentes na zona urbana de Manaus, e mais 11 municípios do Estado do Amazonas, a saber: Autazes, Careiro Castanho, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Tefé. Para produzir uma amostra representativa desse público-alvo para cada município, utilizamos um desenho amostral por conglomerados que prevê dois estágios. No primeiro estágio, é realizado um sorteio probabilístico por meio do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho) aos pontos de fluxo a serem visitados pelos entrevistadores, sorteio que tem como base o total de eleitores acima de 16 anos residentes nos setores.

Continua depois da Publicidade

Leia a pesquisa na íntegra:2 RESULTADO GERAL DA PESQUISA 22 a 26.07.2022 AM-08972.2022