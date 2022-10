Wilson Lima vai inaugurar quatro novos hospitais e revitalizar unidades de saúde, em novo mandato

Redação AM POST

Ao longo dos próximos quatro anos, o governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), vai inaugurar quatro novos hospitais em Manaus e no interior do estado. O plano de governo contempla, ainda, a instalações de mais UTIs e a implantação de policlínicas em municípios polo.

“Estamos investindo em saúde como nunca antes na história do Amazonas. Já instalamos 31 leitos de UTI no interior e vamos ampliar ainda mais, além de colocar policlínicas em municípios polos, aumentando a oferta de atendimento médico especializado no interior. Também vamos construir novos hospitais e revitalizar mais unidades de saúde”, disse Wilson Lima.

O planejamento de Wilson contempla a construção de uma maternidade na zona norte de Manaus e um hospital em Manacapuru, além da conclusão do Hospital do Sangue e do Hospital Veterinário, esse último inédito na região Norte. Os hospitais de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e os hospitais de referência Francisca Mendes e João Lúcio, em Manaus, serão reformados e ampliados. Ao todo, 22 unidades de saúde serão revitalizadas.

Wilson também vai reforçar os atendimentos com a realização de mutirões permanentes na capital e interior. O objetivo é ampliar a realização de consultas, exames e cirurgias. O governador já implantou 31 leitos de UTIS nas cidades de Parintins, Tabatinga e Tefé. Mais dez leitos já estão sendo implantados em Humaitá. Os municípios polos também terão policlínicas, de forma inédita.

Para o segundo mandato de Wilson também está previsto a realização de transplantes e atenção aos pacientes crônicos, além da ampliação do serviço de atendimento aos cardiopatas e implantação do serviço integrado de tratamento à pessoa com diabetes e implante coclear.