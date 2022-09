Wilson percorre Morro da Liberdade e fala sobre melhorias na zona sul, com obras e Prato Cheio

Redação AM POST

Nesta terça-feira, 6 de setembro, o governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima, esteve no Morro da Liberdade, um dos principais bairros da zona sul de Manaus, onde realizou caminhada de campanha. Wilson foi recebido pelos moradores da área, com quem conversou sobre os serviços e avanços para a região.

“O Morro da Liberdade é um bairro muito simbólico, onde a gente tem uma série de atividades culturais, onde a gente tem uma população muito tradicional. Para cá a gente tem, resultado dessa parceria com a Prefeitura de Manaus, enviado muitos benefícios e serviços como o Asfalta Manaus, aqui nesse bairro também tem gente que recebe o Auxílio Estadual”, destacou Wilson.

Ele também falou sobre a importância cultural do Morro da Liberdade para o Amazonas. “Tem a escola de samba, que também recebe um fomento do Governo do Estado para que possa se apresentar no Carnaval, isso é importante porque gera emprego e renda aqui na própria comunidade”, afirmou.

Wilson percorreu as ruas do Morro da Liberdade acompanhado da primeira-dama Taiana Lima; do candidato a vice-governador, Tadeu de Souza; e do prefeito de Manaus, David Almeida.

Melhorias

Cerca de 20 ruas do bairro já receberam os serviços de pavimentação do projeto Asfalta Manaus, executado em parceria com a Prefeitura da capital. Em toda a zona sul, mais de 90 ruas já foram asfaltadas.

“Está muito bom o asfalto do Morro da Liberdade. Eu agradeço muito a ele e espero que ele ganhe a eleição. Faz muita diferença, porque antes passava por cima de buraco e agora não passa mais. O Morro da Liberdade está com o Wilson Lima”, disse o taxista Nestor Arruda.

A comerciante Cínthia de Aquino, 27, também ressaltou a parceria entre Wilson e David Almeida, que possibilitou, entre outros avanços, a pavimentação das ruas do bairro.

“Os dois estão juntos, os dois estão unidos e é para melhorar o Amazonas, melhorar Manaus. É muito importante, ajuda o nosso trabalho, ajuda o pessoal a se locomover na rua melhor, traz mais movimento, a população vem mais porque as ruas estão asfaltadas”, apontou Cinthia.

Também via convênio com a Prefeitura, Wilson está reformando feiras e mercados de Manaus. Entre elas, a feira Carneiro da Mota, que já está em obras.

Por meio do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), Wilson implantou 24 quilômetros de rede coletora de esgoto e Estação de Tratamento de Esgoto na zona sul de Manaus, que beneficiam 130 mil pessoas.

Wilson também inaugurou dois novos parques do programa, reformou oito parques urbanos e outros sete parques residenciais, incluindo o Parque Liberdade.

Está em andamento a requalificação urbanística do trecho entre as avenidas Silves e Maués, nos bairros Japiim e Cachoeirinha, também na zona sul. Será construída uma nova via, além de unidades habitacionais no Japiim.

A zona sul ganhou, ainda, uma unidade do restaurante popular Prato Cheio localizada no bairro Petrópolis, que serve 400 refeições por dia a R$ 1.