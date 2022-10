Wilson recebe apoio no Parque das Nações e diz que população vai votar para o trabalho continuar

Redação AM POST

Neste sábado, 1º de outubro, durante a última caminhada antes do 1º turno das eleições, o candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil), disse que, amanhã, os eleitores tomarão a decisão para o trabalho continuar.

Em pouco mais de três, Wilson fez entregas históricas e, agora, a população nas ruas o recebe com manifestações de apoio.

Na véspera da votação, o Parque das Nações, na zona norte, foi o local escolhido para realização de duas caminhadas. Uma comandada por Wilson com o apoio do vice-governador Tadeu de Souza e outra comandada pela primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima. Ao final, os dois grupos se encontraram.

“A gente tem muitas entregas como o Auxílio Estadual permanente, como o Passe Livre Estudantil, Prato Cheio; as pessoas estão dando a resposta e estão vendo o quanto a gente trabalhou, mesmo com tantos desafios de pandmeia, enchente. Estou muito feliz com tudo o que tenho visto na rua, com as manifestações de apoio que a gente tem recebido. Domingo, dia 2 de outubro, a decisão é para o trabalho continuar!”, disse Wilson.

Para Tadeu de Sousa, amanhã, nas urnas, a população irá confirmar que o trabalho não pode parar. “Amanhã é o grande dia da festa da democracia e a gente vai fechar o primeiro turno com a demonstração da força política do governador Wilson Lima, colhendo os frutos positivos das ações executadas no Governo do Estado. Amanhã é 44”.

Durante a caminhada, a diarista Lurdes Ribeiro Campos, 53 anos, parou Wilson para declarar apoio ao candidato. Segundo ela, se com as dificuldades do primeiro mandato ele fez muita entregas, no próximo fará muito mais.

“O nosso governador sempre fez. As pessoas falam e criticam muito ele por causa da pandemia, mas ele já pegou a saúde do jeito que pegou. Eu creio que a experiência que ele teve vai fazer ele crescer e nos ajudar muito mais! Eu confio! A gente tem que votar naquele que confia, que fez, ele está aí para nos apoiar. Domingo é 44, ele já ganhou! Toda a minha família vai votar no Wilson Lima”, disse.