Wilson tem 38% dos votos válidos na última pesquisa Ipec antes do 1º turno

Na última pesquisa Ipec encomendada pela Rede Amazônica e divulgada na noite desta quinta-feira, 29 de setembro, o governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), tem 38% dos votos válidos e está dez pontos à frente de Amazonino Mendes, que tem 28%. Eduardo Braga está na terceira posição com 19% das intenções de votos.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. A pesquisa ouviu 800 pessoas em 20 municípios do Amazonas entre o dia 27 de setembro e hoje. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 08577/2022 e no TER-AM sob o número 08897/2022.

Nos votos totais, quando são considerados os votos brancos e nulos, Wilson tem 35% das intenções de votos, Amazonino 26% e Eduardo Braga 18%.

*Vitória de Wilson no 2⁰ turno*

Em uma simulação para segundo turno das eleições, Wilson vence em todos os cenários. Em uma disputa com Amazonino, Wilson ganha a eleição com 48% das intenções de votos e Amazonino fica com 42%. No confronto com Eduardo Braga, Wilson é reeleito com 47% e Braga fica com 41% das intenções de votos.

O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro do é de três pontos percentuais para mais e para menos.