Alexandre de Moraes deixa comando do TSE após polêmicas, polarização e ameaça de golpe

No próximo dia 7 de maio, a ministra Cármen Lúcia será eleita a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sucedendo o ministro Alexandre de Moraes, que encerra seu mandato após pouco menos de dois anos marcados por uma das eleições mais disputadas desde a redemocratização do país e um aumento significativo da violência política.

A gestão de Moraes à frente do TSE foi marcada por desafios complexos, desde a implementação de medidas para conter a propagação de notícias falsas até lidar com tensões institucionais e militares relacionadas ao processo eleitoral. Sob sua liderança, o Tribunal endureceu as normas de combate à desinformação nas redes sociais e aprovou resoluções que reforçam o controle sobre o conteúdo online durante o período eleitoral.

Um dos momentos mais críticos durante sua gestão foi a eleição presidencial de 2022, que resultou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para seu terceiro mandato, enquanto Jair Bolsonaro (PL) foi declarado inelegível até 2030. O processo eleitoral também foi marcado por episódios de violência política, incluindo casos de mortes relacionadas ao contexto eleitoral e tensões entre militares e o TSE.

No entanto, o cenário desafiador enfrentado por Moraes não se restringiu apenas ao período eleitoral. Manifestações, bloqueios de estradas e episódios de violência surgiram em protesto à vitória de Lula, culminando em tensões que levaram à prisão de autoridades e medidas de segurança excepcionais.

A partir de agora, a ministra Cármen Lúcia assume a presidência do TSE em um momento crucial, com a responsabilidade de conduzir as eleições municipais de 2024 em meio a um ambiente político ainda polarizado e desafiador.

