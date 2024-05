Amom Mandel anuncia proposta de revitalizar o Centro Histórico de Manaus em evento de apoio à sua pré-candidatura a prefeito

Em evento com mais de mil pessoas de apoio à sua pré-candidatura a prefeito de Manaus do deputado federal, Amom Mandel (Cidadania), ele anunciou a primeira de suas propostas para a capital amazonense: o “Plano Renascer do Centro”. O evento ocorreu nesta sexta-feira (10/05) e contou com a presença do presidente nacional do partido, Comte Bittencourt.

Durante seu discurso, Amom declarou que é necessário recuperar o Centro de Manaus, desde os prédios históricos, passando pela segurança e limpeza públicas, transformando a região e trazendo qualidade de vida para a população.

“Nós estamos aqui hoje anunciando uma das nossas primeiras propostas do plano preliminar de governo, que é o projeto de resgate do Centro de Manaus. Esse projeto deverá contemplar tudo aquilo que nós identificamos como graves problema, através de estudos com a nossa rede de especialistas e de conversas com a população da cidade de Manaus. Vamos olhar de verdade e cuidar do Centro, pra que nós tenhamos uma vida nova para Manaus”, enfatizou.

Amom destacou que paralelamente ao resgate do Centro, o Plano de Governo prevê uma ação emergencial para os bairros que também foram abandonados pela Prefeitura. “Nossa administração vai acabar com a politicagem, com o nepotismo, com o desperdício e com os desvios e isso vai nos possibilitar investir na infraestrutura, na educação, nos professores e também na ampliação das para creches municipais. Faremos uma Prefeitura inovadora, que transforme toda a cidade e melhore a vida das pessoas”, disse Amom.

O presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, anunciou que o partido vai colocar à disposição de Amom todas as ferramentas necessárias para apoiar a sua pré-candidatura. O presidente reiterou o compromisso com Mandel e reafirmou que essa é a pré-candidatura prioritária do Cidadania.

“Vejam a coragem, a determinação do Amom. O Amom é aquele que reúne a determinação de fazer de Manaus uma cidade melhor. Por isso, essa pré-candidatura é a nossa prioridade. O Cidadania estará com Amom. Sabemos do seu desafio e ofereceremos a ele todas as ferramentas que ele precisar, pra que ele demonstre ao longo dessa trajetória que é o mais preparado dos que se apresentam, que é quem pode representar de fato o espírito da mudança desejada pelo povo de Manaus”, declarou Bittencourt.

Na ocasião, também estiveram presentes o presidente do diretório municipal do Cidadania, vereador William Alemão; o presidente municipal do PSDB, vereador Rosivaldo Cordovil; a Secretária Municipal da Mulher do Cidadania e pré-candidata a vereadora, Ana Lívia Barreto e outros pré-candidatos a vereador da federação PSDB-Cidadania e do PRTB.