Amom Mandel aumentou rejeição entre eleitorado nos últimos meses, aponta pesquisa

Notícias políticas– O deputado federal Amom Mandel, que é apontado como pré-candidato a prefeitura de Manaus nas eleições de 2024, aumentou seu índice de rejeição entre a população, conforme mostra a pesquisa do Instituto Projeta divulgada nesta segunda-feira (16/10).

A pesquisa revelou que, em junho deste ano, Amom Mandel tinha um índice de rejeição de 4,23%, porém, na pesquisa atual, esse número aumentou para 7,72% dos eleitores, indicando que um maior número de pessoas afirmaram que “não votariam de jeito nenhum” no político para o cargo de prefeito de Manaus.

Segundo os dados do Instituto Projeta, o atual percentual de rejeição de Amom Mandel já é maior do que o do atual prefeito de Manaus, David Almeida. Apesar disso, o Instituto também apontou que David Almeida seria reeleito em todos os cenários, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

O Instituto Projeta realizou a pesquisa de maneira presencial, entrevistando 1.955 eleitores ao longo do mês de outubro. A amostra foi cuidadosamente selecionada para representar o eleitorado da capital amazonense em termos de gênero, faixa etária, escolaridade e renda. A margem de erro da pesquisa é de 2,22% e o índice de confiabilidade é de 95%. (4)

Leia pesquisa completa:PESQUISA ELEIÇÕES 2024