Bolsonaro declara que Alberto Neto pode fazer o melhor pelo futuro de Manaus

“Acredito no seu potencial e acredito que ele pode fazer o melhor por essa cidade no futuro. Acredito que nós cada vez mais marchamos para uma grande nação”, afirmou Bolsonaro durante o Encontro Estadual do PL, em apoio pré-candidatura do deputado federal Capitão Alberto Neto a prefeitura de Manaus.

Durante o evento, realizado na Arena Amadeu Teixeira, Bolsonaro agradeceu o carinho e consideração do povo amazonense e afirmou que não vai desistir do Norte e nem do Brasil.

“Como disse é uma satisfação muito grande estar aqui ao lado de amigos entre eles o capitão Alberto da gloriosa polícia militar do estado do Amazonas, ele aqui vem representando a direita no Brasil e a direita é defender Deus, Pátria, Família e Liberdade”, enfatizou.

Muito aclamado pelo publico presente, o ex-presidente destacou que as riquezas incalculáveis do Amazonas que precisam ser revestidas para o bem do povo amazonense, e lembrou que este ano é um ano de escolha que precisa ser feito com a razão e não pela emoção.

“Nós plantamos sementes pelo Brasil. Aqui no Amazonas tem sementes, entre elas o Alberto Neto, o nosso Capitão. Vocês sabem qual é o objetivo dele este ano, o que ele se propõe e o que ele pretende fazer por vocês. ”, declarou Bolsonaro.

O Encontro Estadual foi uma oportunidade da direita amazonense mostrar a força e união com o projeto maior de mudar o rumo da política nacional, um encontro para consolidar a proposta do Partido Liberal na capital e no Amazonas.

“Quero dizer ao presidente que nós estamos muito honrados com a sua visita, o nosso partido agradece a você presidente por ter se transformado no maior partido do País”, declarou o presidente estadual do Partido Liberal, Alfredo Nascimento.

O pré-candidato a prefeito de Manaus Capitão Alberto Neto, destacou a importância da visita do líder da direita na capital e o seu compromisso com o povo do Amazonas, além de agradecer a confiança e apoio de Bolsonaro e PL a pré-campanha.

“Este homem mudou a história dessa nação, mudou a história do país, o maior e melhor presidente do Brasil. O que ele fez precisava ter muita coragem, ele rompeu barreiras, enfrentou o sistema, tentaram tirar sua vida e até hoje ele sofre por isso”, disse.

O parlamentar lembrou da sua trajetória na polícia e como isso influenciou sua decisão de se tornar político para mudar a vida das pessoas e como pré-candidato se dispôs a fazer o melhor pelo futuro de Manaus.

“Infelizmente nós passamos uma gestão apagada, Manaus ficou apagada durante esses quatro anos e nós viemos para mostrar que nós temos um caminho de prosperidade pra cidade de Manaus, um caminho de segurança, nós vamos colocar ordem nessa cidade”, afirmou Capitão Alberto Neto.

O encontro reuniu os principais líderes da direita amazonense e pré-candidatos do Partido Liberal às eleições de 2024, entre eles o Deputado Federal da Paraíba, Cabo Gilberto e pela pré-candidata a vereadora de São Paulo, Zoe Martinez, os deputados estaduais Delegado Péricles e Débora Menezes, os vereadores Capitão Carpê Andrade e Raiff Matos, e os pré-candidatos Jean Batista e Delegado Costa e Silva.

Ao final Bolsonaro reforçou o convite para o evento do PL Mulher, na manhã de sábado (04), o encontro com a presença da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques a partir das 10h.