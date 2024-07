Candidata a vice-prefeita de Manaus de Amom foi escolhida após articulação de Plínio Valério

Notícias de Manaus — Nancy Segadilha (PSDB) foi anunciada, na terça-feira (30), como candidata a vice-prefeita de Manaus na chapa de Amom Mandel (Cidadania). A escolha de Nancy foi coordenada pelo senador Plínio Valério, presidente do PSDB no Amazonas.

“Amom Mandel, nosso candidato a prefeito, e Nancy Segadilha, nossa candidata a vice-prefeita, representam um compromisso com a transformação de Manaus. Amom traz a energia e a inovação necessárias para liderar nossa cidade, enquanto Nancy, com sua experiência e dedicação às causas da pessoa com deficiência, complementa perfeitamente a chapa. A Coligação Liberta Manaus está pronta para enfrentar os desafios e construir uma Manaus mais inclusiva e justa”, declarou o senador Plínio Valério.

A Coligação Liberta Manaus, formada pela Federação PSDB-Cidadania e pelo PRTB, também apresentou 84 candidatos à Câmara de Vereadores: 21 do PSDB, 21 do Cidadania e 42 do PRTB.

Nancy Segadilha é advogada, vice-presidente da Comissão Nacional da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM), militante das causas da pessoa com deficiência, vice-presidente licenciada da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas (CAAM) e conselheira suplente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela foi secretária-executiva da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e, há 18 anos, sofreu um acidente de carro que a deixou tetraplégica.

“Vou embarcar em um grande desafio e conto com o apoio de todos vocês. Estou pronta para transformar Manaus com inclusão e justiça social”, afirmou Nancy.

