Carol Braz descarta lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus após reunião com Braga

A defensora pública Carol Braz (MDB) confirmou na noite desta quinta-feira (1º de agosto) que não será mais pré-candidata à Prefeitura de Manaus, mantendo sua pré-candidatura a vereadora da capital amazonense. A decisão foi tomada após uma reunião no escritório do senador Eduardo Braga (MDB), onde foi decidido o declínio do nome dela para a chapa majoritária.

Carol Braz, que estava cotada para a disputa majoritária, afirmou que estava à disposição do partido, mas a direção decidiu por outra estratégia. A desistência ocorre em meio a negociações entre os partidos dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) com o prefeito David Almeida (Avante) para um possível acordo político.

Em suas redes sociais, Carol Braz reafirmou seu compromisso com a campanha para vereadora: “Sou pré-candidata a vereadora. E vamos com tudo”, escreveu no Instagram. A defensora pública agora concentra seus esforços na disputa por uma cadeira na Câmara Municipal de Manaus.

A movimentação política para as eleições municipais segue intensa, com as principais lideranças partidárias buscando alianças e estratégias que possam garantir uma vitória nas urnas.